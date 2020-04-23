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Manavgat'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Manavgat Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl dönümünde, Manavgat Belediyesi hoparlörlerinden 23 Nisan gününe özel çaldırdığı şarkılarla çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:13
Manavgat'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Manavgat Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl dönümünde, Manavgat Belediyesi hoparlörlerinden 23 Nisan gününe özel çaldırdığı şarkılarla çocukların bayramını kutladı.

Kent halkının balkonlarını bayrak ve balonlarla süslemesi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ayrı bir coşku kattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, çocukların eğlenmesi ve coşkuyla kutlaması için çaldırdığı parçalara kent halkı da büyük bir coşkuyla eşlik ederek Türk Bayrağı ile balkonlara akın etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, kentte yaşayan çocuklar için özen ve anlamlı kılabilmek adına belediye hoparlörlerinden güne özel şarkı çaldıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, " Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı, bu özel günde bayramlarını kutlamak istedik. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte onların bir nebze de olsa eğlenmesini ve geleceğe yönelik umutlarını taze tutmasını sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz arasında yer alıyor. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine mutlu ve aydınlık dolu yarınlar temenni ediyorum. Onlar bizim her şeyimiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, 23 Nisan, Güncel , Haber
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