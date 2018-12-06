06 Aralık 2018, 11:44
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Manavgat'ta Ağaç Motoru ve Terazi Hırsızı Yakalandı

Manavgat

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ağaç kesme motoru ve terazi hırsızlığı şüphelisi evinde yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ağaç kesme motoru ve terazi hırsızlığı şüphelisi evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesinde bir işyerinin önünden ağaç kesme motoru ve elektronik terazi çalınması olayının şüphelisi olduğu belirlenen A.Ü. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin çalarak 350 TL karşılığında sattığı ağaç kesme motoru ve elektronik terazi sahibine teslim edilirken, H.B. ve S.Ö. isimli şahıslar hakkında suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA Çağlayan,Antalya,Manavgat
06 Aralık 2018 Perşembe 11:44



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