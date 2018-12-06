Manavgat'ta Ağaç Motoru ve Terazi Hırsızı Yakalandı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde meydana gelen ağaç kesme motoru ve terazi hırsızlığı şüphelisi evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Çağlayan
Mahallesi Hastane Caddesinde bir işyerinin önünden ağaç kesme motoru ve elektronik terazi çalınması olayının şüphelisi olduğu belirlenen A.Ü. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin çalarak 350 TL karşılığında sattığı ağaç kesme motoru ve elektronik terazi sahibine teslim edilirken, H.B. ve S.Ö. isimli şahıslar hakkında suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya
Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Çağlayan,Antalya,Manavgat
06 Aralık 2018 Perşembe 11:44