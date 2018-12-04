Manavgat'ta Aranması Bulunan 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ve 10 'hırsızlık' suçu olmak üzere, 11 suçtan aranan ve 500 lira adli para cezası ile toplam 15 yıl hapis cezası bulunan E.Ö. otomobili içinde yakalandı. 4 ayrı 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık', 4 'resmi belgede sahtecilik', 4 'hırsızlık', 'özel belgede sahtecilik', 'yağma', 'ağaç kesme', 'mala zarar verme' suçu olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan, 20 bin 940 lira para cezası ile toplam 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.Ö. kullanmış olduğu otomobilinde gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ekipler yine 2 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ş.'yi de yakaladı. R.Ş. de ifade işleminin tamamlanmasını ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ANTALYA
Antalya,Manavgat
04 Aralık 2018 Salı 09:57