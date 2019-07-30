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Manavgat'ta ATV ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan ATV'deki 2 Alman uyruklu turist yaralandı.

30.07.2019 12:21 Manavgat'ta ATV ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan ATV'deki 2 Alman uyruklu turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesinden, Gültepe Mahallesi istikametine seyir halindeki Alman uyruklu Arved Gıppner'in kullandığı 07 LLZ 86 plakalı ATV, karşı yönden gelen Muhammer Ş. idaresindeki 42 ZY 186 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Arved Gıppner ve arkasında yolcu olarak bulunan Janıne Engber yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Arved Gıppner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Muhammer Ş. gözaltına alındı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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