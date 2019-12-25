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Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın bir evde maddi hasara neden oldu.

25.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:17
'nın ilçesinde çıkan yangın bir evde maddi hasara neden oldu.
Şelale Mahallesi'nde Sıracattin Karakoç'a ait tek katlı evde yangın çıktı.
Evden alevler çıktığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen Antika Karakoç, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ev sahibi Sıracattin Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının odun sobasından çıktığını söyledi.
Yangın sırasında evde misafirlerinin de bulunduğunu ifade eden Karakoç, dumandan etkilenen eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Manavgat'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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