Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

03.09.2019 18:08 Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı
ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda haklarında hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapma gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı ve hapis cezası bulunan A.G., V.A., M.O.T. ve S.O. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:41   Mardin'de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
19:39   HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
19:25   Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
19:24   Alanya'da aile boyu dolandırıcılık: Kayınpeder ve damat yakalandı
19:17   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
19:10   Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı