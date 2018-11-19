Manavgat'ta Denetlenen 25 Servis Aracından 7'sine Ceza Uygulandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde 25 araçtan 7'sine ceza-i işlem uygulandı .Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Servisçiler Odası temsilcilerinden oluşan Manavgat Kaymakamlığı Okul Servislerini Denetleme Komisyonu Milli Egemenlik İlk ve Orta Okullarına öğrenci taşıyan okul servislerini denetledi.Milli Egemenlik Orta Okulu bahçesinde gerçekleştirilen kontrollerde komisyon üyeleri okula gelen öğrenci servis araçlarında kontroller yaparak kanun ve yönetmeliklere uygun çalışılıp çalışılmadığını kontrol etti.Kontrollerde servis araçlarının yaşı, araçlarda 'Dur' işaretlerinin kurallara uygun olup olmadığı, 'Okul Taşıtı' yazıları, servis aracının cam ve çerçeveleri, ilk yardım çantası ve trafik setinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı, yangın söndürme tüpü, büyükşehir belediyesinden alınan güzergah belgesi, servis aracının kapıları, servis aracının zorunlu mali sigortası ve ferdi kaza sigortasının yapılıp yapılmadığı denetlendi.25 aracın kontrol edildiği denetimler sonunda farklı sürücü bulunan ve rehber personel bulunmayan 2 araca 75. Maddeye istinaden 235'er, eksik evrak veya malzemesi bulunan 5 araca ise 31/A maddesi gereği 108'er TL para cezası uygulanırken en kısa sürede eksiklerini gidermeleri için uyarıldılar. - ANTALYA