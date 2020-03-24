Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Manavgat'ta dezenfekte ekiplerinin sayısı arttırıldı - Haberler

Manavgat'ta dezenfekte ekiplerinin sayısı arttırıldı

Manavgat Belediyesi Türkiye'de 12 Mart'ta Korona Virüsünün pozitif test edilmesinin ardından tüm mahallelerde dezenfekte ve yıkama hizmetlerini artırarak sürdürüyor.

24.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:12
Manavgat'ta dezenfekte ekiplerinin sayısı arttırıldı
Manavgat Belediyesi Türkiye 'de 12 Mart'ta Korona Virüsünün pozitif test edilmesinin ardından tüm mahallelerde dezenfekte ve yıkama hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, virüsün tüm Türkiye'de giderek yayılmasıyla temizlik ekiplerinin sayısını artırdı.

Manavgat Belediyesi çalışan arazöz sayısını 8'e, personel sayısını ise 50'ye çıkardı. Gün içerisinde aynı zamanda çöp toplama ve temizlik işlerinde de çalışan personel, saat mefhumu gözetmeden kamusal ve kurumsal alanları, parkları, meydanları dezenfekte ediyor, geceleri ise cadde, sokak ve bulvarları sabunlu, köpüklü suyla yıkayarak halk sağlığını korumaya çalışıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Park ve Bahçe Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Büyük mahallelerde her gün iki ekip çalışıyor

Manavgat Belediyesi ekipleri, Side, Sarılar, Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Taşağıl, Oymapınar, Ilıca, Kızılot gibi büyük mahalleleri de atlamıyor. Her gün iki ekip, büyük mahallelere giderek dezenfekte işlemlerini rutin olarak yapmaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri ekipleri de yaşlı, hasta, engelli vatandaşlar vatandaşlara verdikleri temizlik hizmetlerini de artırarak sürdürüyor. Manavgat halkı, gece gündüz çalışarak kentin temizliğini sağlayan Manavgat Belediyesi ekiplerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Manavgat halkına sosyal medya üzerinde "Hep Birlikte Başaracağız" sloganı ile moral ve destek veren Başkan Sözen, "Toplum olarak zor günler geçirmekteyiz. Tüm dünyada görülen Corona Virüs salgını, Türkiye'mizi de etkilemiş durumda. Bizler Türk halkı olarak en zorlu günleri geçirmiş, en zorlu koşullarda bile bir araya gelmeyi başarmış bir milletiz. Bu kötü günleri, ülkemiz ve Manavgat halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde panik yapmadan, sağduyumuzla atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte devletimizin tüm birim ve kurumlarıyla ortak bir mücadele vermekteyiz. Manavgat Belediyesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olarak üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Her an gelişmeleri takip edip, bu gelişmelere göre strateji belirleyen, sorumluluk üstlenen bir ekibimiz var" dedi.

"Özel ekipleri 24 saat çalışıyor"

Türkiye'de Corona virüsün pozitif test edildiğinin duyurulmasının ardından, hastalıktan korunmaya yönelik çalışmaların arttırılarak sürdürüldüğünü aktaran Sözen, "Mücadelemize kentimizdeki tüm açık ve kapalı alan etkinliklerimizi iptal etmekle başladık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı oluşturduğumuz özel ekipler, 24 saat çalışarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı devletimizin tüm kamusal alanlarını, parklarını, meydanlarını dezenfekte ediyor. Sizlerin bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu hassas süreçte mutlu geleceğimiz için, siz değerli halkımızdan virüse karşı kendi kişisel tedbirlerinizi almanızı önemle rica ediyoruz. Panik yapmadan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önemle uymanızı tavsiye ediyoruz. Halkımızdan, özellikle büyüklerimizden bu süreçte evlerinde kalmalarını, ihtiyaç olmadığında kesinlikle dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, büyüklerimizin, çocuklarımızın kısacası hepinizin sağlığı bizim için çok önemli. Bu vesileyle bu mücadelede en önde saf tutan tüm sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, saat mefhumu gözetmeden çalışan belediyemizin tüm birimlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsü hep birlikte yeneceğiz. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Yeter ki, bir arada olalım, birbirimize güvenelim. Kurallara uyalım" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye’den aşı için ilk adımı attı Haberler
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye'den aşı için ilk adımı attı
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Bakan Akar’dan TSK’da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Haberler
Bakan Akar'dan TSK'da alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Telefon kulübesinde test yapılıyor
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske - Haber 17:02: Bakanlık: Koruma altındaki doğal alanların imara açıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır - Haber 17:02: Şanlıurfa'da belediye başkanından 3 dilde "Evde kal" çağrısı - Haber 17:01: Köpeklerin birbirine saldırdığı görüntülerin eski personelin yönlendirmesiyle kaydedildiği iddiası - Haber 17:01: Belediye başkanı sokağa çıkan halkı böyle uyardı - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading