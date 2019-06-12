Manavgat'ta düşen eğitim uçağının pilotu toprağa verildi

ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde, eğitim uçuşu sırasında düşen tek motorlu Cessna
tipi uçağın pilotu Levent Arslan
'ın cenazesi toprağa verildi.
Manavgat'ın Ulualan Mevkii'ndeki toprak pistten 10 Haziran'da eğitim için havalanan tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Pilot
Levent Arslan ile uçaktaki İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Ataberk Gökmen yaşamını yitirdi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise yaralı kurtuldu. Türk Hava Kuvvetleri
'nde yüzbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra özel bir sivil havacılık firmasında eğitim pilot olarak çalışan Levent Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsinin ardından dün Ukrayna
asıllı eşi Irina Arslan tarafından alındı. Uncalı Mezarlığı morguna getirilen Levent Arslan'ın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kazada yaralanan Devrim Gün'ün tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde sürüyor.
- Antalya
Kaynak: DHA
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