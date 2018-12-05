Manavgat'ta Hırsızlık İddiası

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:12



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sorgun, Yukarı Pazarcı ve Örnek mahallelerinde araçların camı açılarak içerisindeki farklı miktarlardaki paraların çalınması üzerine çalışma yapıldı.Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, İbrahim Sözen Caddesi'nde H.A, B.A. ve T.Ö, yakalandı.H.A'nın, "Alkol ve uyuşturucu madde tesiri altındayken araç kullanma" suçundan, diğer 2 şüphelinin de kayıp olarak arandığı tespit edildi.Adli mercilere sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.