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Manavgat'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darp edip eşyalarını aldığı iddia edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.08.2019 14:06 Manavgat'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darp edip eşyalarını aldığı iddia edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce gece yarısı İ.K'nın bindiği bir otomobilde darp edilip eşyalarının alınması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.V., D.K., K.A., S.E., U.Y. ve S.G. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda K.A., S.E., U.Y. ve S.G. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.E. tutuklanırken, K.A.ve S.G. isimli bayan şüphelilere denetimli serbestlik uygulandı. U.Y. ise serbest bırakıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen M.V. ve D.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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