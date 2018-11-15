Manavgat'ta Kaçak İçki Operasyonu

15 Kasım 2018 Perşembe 16:10



15 Kasım 2018 Perşembe 16:10

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede gümrük kaçağı içki veya sahte içki satan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenleyen görevliler, 89 şişe gümrük kaçağı olduğu tespit edilen içki ele geçirildi.Olayla ilgili D.V. ve C.G. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA