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Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki genç kadını 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Kısa sürede yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti.

23.07.2019 15:18
Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 31 yaşındaki Halime Şenal, iddiaya göre dini nikahlı olduğu Ü.G tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Sabah minibüsüyle Kumköy-Evrenseki sınırında bulunan Kumköy Minibüs durağına gelen M.A.K. isimli vatandaş, durağın yan tarafında Kumköy Deresi kıyısında bir kadının kanlar içerisinde yattığını görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler ve sağlıkçılar kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

DİNİ NİKAHLI OLARAK YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını, 2 kez evlenip ayrıldıktan sonra Ü.G. isimli şahıs ile dini nikahlı olarak yaşadığını belirledi.

KAMERAYA YANSIDI

Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında dini nikahlı yaşadığı Ü.G. ile tartıştığını daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ü.G.'yi saklandığı yerde yakaladı. Ü.G.'nin ilk ifadesinde Halime Şenal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söylediği bildirildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Şenal'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cinayet zanlısı Ü.G., jandarma ekiplerince Kumköy Jandarma Karakoluna getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

Jandarma, Manavgat, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
DİNİİ NİKAH: alın size dini nikah ahlaksılıklarını dini nikahla yaparak temizlemeye çalışıyor namussuzlar. git pavyona yap dini nikah 5 kadınla alem yap sabah kadar sonra boş ol de. günahın da olmaz . ne güzel dini bütün kardeşlerimiz
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MURAT: SEN ÖNCE GİT İSLAM DİNİNİ OKU ONA GÖRE DİNİ NİKAHI YAZ KULAKDAN DOLMA BİLGİLERLE İSLAMI KARALAMA
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