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Manavgat'ta kaldırım çalışmaları

Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi ve Sorgun Mahallesi'ni birbirine bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaldırım çalışması başlattı.

19.07.2019 10:49 Manavgat
Manavgat Belediyesi, Side Mahallesi ve Sorgun Mahallesi'ni birbirine bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nda, kaldırım çalışması başlattı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda kaldırım çalışmasına başladı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, turistler ve vatandaşlar, güvenli ve kolay ulaşıma sahip olacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise Side ve Sorgun Mahalle'lerini birbirine bağlayan bölgenin çözüm odaklı hizmete kavuştuğunu söyledi. Başkan Sözen, "Manavgat Belediyesi ekiplerimizin Adnan Menderes Bulvarı'nda ki kaldırım çalışmasının tamamlamasıyla birlikte bölge esnafımız, mahalle sakinlerimiz ve bölgede konaklayan turistlerimiz kolay ve güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak. Belediyemizin hizmetleri, kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı olmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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