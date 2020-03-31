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Manavgat'ta kasksız motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesildi

Manavgat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasında kask takmayan ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesti.

31.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:48
Manavgat'ta kasksız motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesildi
Manavgat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, uygulama noktasında kask takmayan ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 lira ceza kesti.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla başlattığı denetimler sürüyor.
Bu kapsamda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, çok sayıda motosikleti durdurarak uygulama yaptı.
Ekiplerin durdurduğu bir motosikletin arka bölümündeki kasada sürücü kaskı olduğu görüldü. Kaskı takmayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü R.D'ye 2 bin 893 lira para cezası kesildi.
İlçede bir haftada yapılan motosiklet denetimlerinde ise 125 sürücüye 88 bin 517 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Polis, Güncel
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