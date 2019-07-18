18.07.2019 15:47
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Manavgat'ta kavga eden yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

Manavgat

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklı kavga olayına karışan yabancı uyruklu 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bıçaklı kavga olayına karışan yabancı uyruklu 7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz 2019 tarihinde Ilıca Mahallesi Çakalderesi mevkiinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı belirlenen I.E., F.H., A.M., E.M., H.H., K.A. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresine teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, kavga, 3. Sayfa

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