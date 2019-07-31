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Manavgat'ta kaybolan çocuğu jandarma buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu.

31.07.2019 11:15 Manavgat'ta kaybolan çocuğu jandarma buldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komuıtanlığı ekipleri,Side Mahallesi yürüyüş yolu mevkinde 3 yaşında bir erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarını aldı. İhbarla bölgeye hareket eden ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Sahil kesimine doğru jandarma tarafından Mehmet Salih Apaydın, daha sonra babası Oktay Apaydın'a ulaştırıldı. Koru dolu anlar yaşayan aile çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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