14.06.2019 12:46
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Manavgat'ta kayıp genci arama çalışmaları 5'inci gününde

Manavgat

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son günü kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin son günü kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi (29) arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen hafta çarşamba günü başlayan 3'üncü Metacore Uluslararası Müzik Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, 10 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru giderek kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu.
Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmalarına dün yağmur nedeniyle ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara Akseki Jandarma Komando Taburu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler katıldı. Çalışmalar baraj gölünde ve çevresinde yoğunlaştırıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
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