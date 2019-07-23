Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manavgat'ta kaymakamlık konutu önünde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutu yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

23.07.2019 14:13 Manavgat'ta kaymakamlık konutu önünde yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutu yakınındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Milli Egemenlik Mahallesi, Şahin Tepesi olarak bilinen bölgede makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kaymakamlık konutu ile Namık Karamancı Fen Lisesi yurdu arasındaki yangına ilk müdahaleyi, konuttan çekilen hortum ile Gürkan Kırıkoğlu ve Emre Karahan isimli personeller yaptı. Hızla büyüyen alevlere su sıkan çalışanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman işletmesine ait arazöz gelene kadar müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonunda büyümeden söndürüldü. - ANTALYA

Kaymakamlık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:51   Ardahan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
14:41   Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın
14:39   Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı
14:33   25 yaşında kalp krizinden öldü
14:26   Almanya'da camilere yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi
14:26   Tarihin en büyük sahte dolar operasyonuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
14:22   Mahallede çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınabildi