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Manavgat'ta kış hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta kış hazırlıkları kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi ve Çolaklı bölgesinde ağaçların bakım ve budama çalışmasına başladı.

12.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:38Manavgat'ta kış hazırlığı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ta kış hazırlıkları kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi ve bölgesinde ağaçların bakım ve budama çalışmasına başladı. Belediye ekipleri, sahil bölgesindeki palmiye ağaçlarını ise kırmızı palmiye böceğine karşı ilaçlıyor.

Manavgat'ta ağaç bakım ve budama faaliyetlerine titizlikle devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere bozulan bordür ve parkelerin tamiratını hızlı bir şekilde tamamlayarak kışa hazır hale getirdi. Trafikte sürücülerin görüşünü engelleyen bölgelerdeki ağaçları budayan ekipler, elektrik ve iletişim hatlarının ağaç dallarından kaynaklanacak tehlikeleri ve kaza riskini de en aza indirmeyi hedefliyor. Ağaçlar göz estetiğine uygun bir şekilde budanıyor.

Çolaklı sahil bölgesindeki ağaçlara gübreleme ve ilaçlama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler sahil bölgesindeki palmiyeleri kırmızı palmiye böceği istilasına karşı ilaçlıyor. Bazı palmiyelerde görülen zararlının tüm palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri koruma altına almak amacıyla başlatılan çalışmalar diğer bölgelerde de devam edecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Çolaklı, Güncel

Kaynak: İHA

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