Manavgat'ta Kıyafet Hırsızları Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:37



06 Aralık 2018 Perşembe 11:37

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi çaldıkları kıyafetlerle birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının şüphelilerini belirleyen polis, S.A, D.B, M.Y. ile S.B.'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin çaldıkları 2 adet erkek kazağı, 2 adet erkek ceketi ve 1 adet erkek tişörtü mağaza yetkililerine teslim edilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol ile serbest bırakıldı. - ANTALYA