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Manavgat'ta KOAH hastası arkadaşının evinde hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

07.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:38
Manavgat'ta KOAH hastası arkadaşının evinde hayatını kaybetti
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde yaşayan arkadaşı Murat Ç'yi ziyaret eden Hüseyin İncirbelen (40), evin mutfağında fenalaştı.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, KOAH hastası olduğu belirtilen İncirbelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek çevrede önlem aldı.
İncirbelen'in cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hayatını kaybeden İncirbelen'in birlikte yaşadığı kardeşi ve son olarak evine gittiği Murat Ç. gözetim altına alındı.
İncirbelen'in temas kurduğu kişilerin araştırıldığı bildirildi.
Öte yandan, İncirbelen'in 28 Mart'ta solunum sıkıntısıyla Manavgat Devlet Hastanesine başvurduğu, burada yapılan Kovid-19 testinde sonucun negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Antalya, KOAH, Güncel
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