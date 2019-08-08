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Manavgat'ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat'ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı 7 saat süren yangında 30 hektarlık ormanlık alan, tarım alanları ve zeytin ağaçları zarar gördü Gece boyu devam eden yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındıANTALYA - Antalya'da dün gece saat 11: 00 sıralarında başlayan ve...

08.08.2019 09:39
Manavgat'ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı
Manavgat'ta korkutan orman yangını kontrol altına alındı
7 saat süren yangında 30 hektarlık ormanlık alan, tarım alanları ve zeytin ağaçları zarar gördü
Gece boyu devam eden yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'da dün gece saat 11: 00 sıralarında başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında 30 hektarlık alan ile tarım alanları ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Antalya'da dün gece başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Taşağıl Mahallesi Coplar mevkiinden başlayan ve rüzgarın Gündoğdu ve Denizyaka mahallelerinin bazı bölgelerini etkisi altına alan orman yangınında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangında en büyük zararı Gündoğdu Mahallesi Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alan görürken, zeytin bahçeleri ve tarım arazileri de yangından etkilendi.
Yangına Manavgat ve Taşağıl işletmelerinin yanı sıra Alanya, Serik, Akseki ve Antalya işletmelerinden 25 arazöz, 4 dozer, 5 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 100'ün üzerinde orman işçisi müdahale etti.
Yangın 7 saat gibi uzun bir sürenin ardından kontrol altına alınırken, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yerleşim alanları yangından etkilenmedi.

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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