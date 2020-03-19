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Manavgat'ta korkutan yangın

Manavgat'ta korkutan yangın Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arazide çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide çıkan yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

19.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:11
Manavgat 'ta korkutan yangın
Yerleşim yerlerinin ortasında bulunan arazide çıkan yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide çıkan yangın bölgede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar park halindeki araçları iterek bölgeden uzaklaştırdı. Yangının, ağaçlar arasında madde kullandığı belirtilen gençler tarafından çıkarıldığı iddia edildi.
Yangın, Sarılar Mahallesi 1034 sokakta yerleşim yerlerinin ortasında bulunan ve üzerinde çam ağaçlarının da bulunduğu boş arazide başladı. Alevleri gören vatandaşlardın ihbarı üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Paniğe sebep olan yangın çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın başlamadan kısa bir süre önce bazı gençlerin koşarak uzaklaştığını belirten mahalle sakinleri, "14-15 yaşlarında birçoğu öğrenci gençler sık sık buraya gelip uzun süre orman içerisinde kalıyor. Burada alkol ve diğer maddeleri aldıklarını tahmin ediyoruz. Bugün gençlerin koşarak uzaklaşmalarının hemen ardından yangın başladı" şeklinde konuştular.
Diğer taraftan, gençlerin girip çıktığı bölgede ağaçlar arasında koltukların olduğu ve yangında tamamen yandığı gözlendi. Manavgat’ta korkutan yangın

Kaynak: İHA

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Manavgat'ta korkutan yangın
Etiketler : Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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