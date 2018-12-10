Manavgat'ta Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat'ta 19 Ekim tarihinde Örnek Mahallesi 1538 Sokak'ta, 2 Aralık
tarihinde Yayla Mahallesi
Işıklar Caddesi'nde, 4 Aralık tarihinde ise Yayla Mahallesi 2534 Sokak'ta park halindeki motosikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve hırsızlık olaylarını V.V.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, V.V'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Çalınan motosikletler, şüphelinin çalıştığı iş yerinin arkasında bulunan bahçede ele geçirildi.
Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, suçunu itiraf eden V.V. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Antalya,Motosiklet,Manavgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:51