10 Aralık 2018, 15:51
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Manavgat'ta Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Manavgat

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat'ta 19 Ekim tarihinde Örnek Mahallesi 1538 Sokak'ta, 2 Aralık tarihinde Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde, 4 Aralık tarihinde ise Yayla Mahallesi 2534 Sokak'ta park halindeki motosikletlerin çalınması olaylarıyla ilgili Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve hırsızlık olaylarını V.V.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.V'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Çalınan motosikletler, şüphelinin çalıştığı iş yerinin arkasında bulunan bahçede ele geçirildi.

Motosikletler sahiplerine teslim edilirken, suçunu itiraf eden V.V. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Antalya,Motosiklet,Manavgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:51