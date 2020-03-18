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Manavgat'ta orman yangını...2 dönüm orman ve 1 dönümlük tarla yandı

Manavgat'ta orman yangını...2 dönüm orman ve 1 dönümlük tarla yandı Yangından dönen ekip mangaldan çıkan ikinci yangını söndürdü Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 2 dönümü orman 1 dönümü tarla olmak üzere 3 dönüm alan zarar gördü.

18.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:32
Manavgat'ta orman yangını...2 dönüm orman ve 1 dönümlük tarla yandı
Yangından dönen ekip mangaldan çıkan ikinci yangını söndürdü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 2 dönümü orman 1 dönümü tarla olmak üzere 3 dönüm alan zarar gördü. Bucak Şeyhler Mahallesi sınırlarında Eşek Çiftliği olarak adlandırılan bölgede mangaldan çıkan yangın, yangından dönen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karavca mahallesi Kayabaşı mevkiinde dün gece çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 1 pikap, 2 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı 2 itfaiye ekibi müdahalede bulundu.
Ekiplerin erken ve etkili müdahalesi sayesinde şiddetli rüzgarla hızla yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarı koru ormanı, 1 hektarı da tarım arazisi olmak üzere 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Mangal yangın çıkardı
Diğer taraftan, Karavca Mahallesindeki yangından dönen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Barajı yakınlarında Bucak Şıhlar Mahallesi Eşek Çiftliği olarak adlandırılan bölgede yanan ateşe müdahalede bulunarak olası bir yangını önledi. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangının mangaldan çıktığı belirlendi. Manavgat’ta orman yangını...2 dönüm orman ve 1 dönümlük tarla yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Manavgat'ta orman yangını...2 dönüm orman ve 1 dönümlük tarla yandı
Etiketler : Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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