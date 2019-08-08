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Manavgat'ta orman yangını (4)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

08.08.2019 05:28
Manavgat'ta orman yangını (4)
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi Manavgat ve Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin arozözleri ile çok sayıda orman işçisi yaptı.
Ekiplerin, yangının yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği belirtildi. Yangına Antalya ve çevre ilçelerden sevk edilen arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçileriyle müdahale ediliyor.
Bölge yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede poyrazın etkili olduğunu, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
"21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale ediyoruz." diyen Dikici, yangının 30-35 hektarlık alanda etkili olduğunu dile getirdi.
Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Dikici, "Şu an için boşaltılan ev yok. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor." dedi.

Manavgat, Taşağıl, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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