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Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Mananavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.

08.08.2019 08:06 Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA'nın Mananavgat ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 35 hektar alan zarar gördü.
Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkiinde saat 00: 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 21 arazöz, 4 dozer, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 22 teknik eleman, 94 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Gece olması sebebiyle helikopter ve uçakların kullanılamadığı yangın sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Yangından görüntü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -



Manavgat, Taşağıl, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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