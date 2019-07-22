Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

22.07.2019 17:19 Manavgat
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1640 Sokak Kemer Bulvarı yol kenarında ot ve çalılık alandan duman çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamış ve makilik alandaki yangın özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Side ve Manavgat'ta bulunan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yanan bölgenin yakınında bulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, Side, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:27   Alanya'da cinayet zanlısı tutuklandı
17:23   Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
17:21   Kablolara ayağı takılan kuşu itfaiye kurtardı
17:19   Manavgat'ta ot çalı yangını korkuttu
16:58   Balıkesir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı
16:58   Hindistan'da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi kurtarıldı
16:50   Trump'tan İran'a sert çıkış