Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

30.07.2019 12:21 Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesinden, Hastane Caddesine seyir halindeki Ali Ç. idaresindeki 07 YSR 10 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Sabit E.'nin kullandığı 80 HA 877 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabit E. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 8 aylık M.Ç. isimli bebek de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sabit E., Alanya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Manavgat, Sarılar, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:16   İstanbul'da yakalanan trafik magandalarına 8 bin 499 lira ceza
15:12   PKK'lı teröristin evinden FETÖ elebaşı Gülen'in toplatılan kitabı çıktı
15:07   Aksaray'da 1 ayda 20 bin 340 kişi sorgulandı, 28 tutuklama
15:07   Böbrek taşı şikayetiyle gitti, yanlış tedavi gördüğünü iddia etti
15:07   Geri manevra yapan otobüs, arkasındaki otomobili ezdi: 1 yaralı
15:01   Alacak verecek davası kanlı bitti
15:00   Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı