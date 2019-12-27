Haberler » Güncel » Manavgat'ta otomobilden hırsızlık - Haber

Manavgat'ta otomobilden hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:04 Manavgat'ta otomobilden hırsızlık
'nın ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Aydınevler Mahallesi 5600 Sokak'ta park halindeki otomobilin marş motorunun yerinden sökülerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.B. ve M.G, olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:46:15