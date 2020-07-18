Manavgat'ta patlayan elektrik panosu orman yangınına sebep oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı kıyısında çıkan ve kısa sürede söndürülen orman yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangının Okurcalar'daki muz serasındaki elektrik panonsun ısınarak patlaması sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Manavgat'a bağlı Boztepe Mahallesi Çakalbükü mevkisinde Manavgat ile Alanya sınırındaki Alara Çayı kıyısındaki tepelik alanda çıkan orman yangını itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde yangının, Alara Çayı'nın Alanya tarafında Okurcalar mahallesi sınırlarında bulunan bir muz bahçesinin enerji hattının bağlı bulunduğu elektrik panosunun fazla yüklemeden dolayı ısınmak suretiyle patlaması sonucunda çıktığı belirlendi. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 2 su ikmal aracının yanı sıra Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat ve Alanya birimlerine bağlı 3 itfaiyenin müdahale ettiği yangında 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA