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Manavgat'ta suç örgütüne operasyon

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 22:51 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:51 Manavgat'ta suç örgütüne operasyon

ANTALYA'nın ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haksız kazanç sağlamak için örgüt oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapan jandarma ekipleri, aralarında otel işletmecisi ve mali müşavirlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla birçok kişinin gayrimenkullerine el koydukları şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Gözaltı sayısı hakkında açıklama yapmayan yetkililer, operasyonun devam ettiğini, gözaltı sayısının artabileceğini kaydetti.



Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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