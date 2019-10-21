Manavgat'ta tatil yapan Polonyalı turist, öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı oteldeki odasında hareketsiz halde bulunan Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn (74), bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Leszek Waladylaw Karaczyn adlı Polonyalı erkek turist, Cumartesi günü otel odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Leszek Waladylaw Karaczyn, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.