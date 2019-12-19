Haberler » Güncel » Manavgat'ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı - Haber

Manavgat'ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yaptı.

19.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14Manavgat'ta tehlike oluşturan ağaçlar budandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'ta sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi park ve bahçe ekipleri ilçe genelinde yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçları budayarak bakımlarını yapıyor. Karacalar, Aşağı Işıklar, Yalçıdibi, Boztepe, Karakaya ve Odaönü mahallelerinde trafik kazalarına davetiye çıkaran ağaç dallarında kesim ve budama işlemleri yapılarak kaza riski en aza indiriliyor. Sürücüler ve mahalle sakinleri görüş açısının kapanmasına yol açan ağaçların

budanmasının güvenli bir yolculuk sağladığını belirterek, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07 Çaldıkları kredi kartından 4 bin 500 lira çektiler - Haber
13:06 Sivrihisar'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi iki kişi yakalandı - Haber
13:05 SULTANGAZİ'DE LİSELİLERİN "YAN BAKTIN" KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI - Haber
13:04 Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2. en uzun tüneli olacak - Haber
13:02 Rektör Çakar sık sık öğrencilerle bir arada - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
19.12.2019 13:18:06