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Manavgat'ta trafik kazaları: 6 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

29.07.2019 18:35 Manavgat'ta trafik kazaları: 6 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Alanya-Antalya D-400 Karayolu Side köprülü kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Antalya'ya giden Lübnan uyruklu Ömer D'nin kullandığı 07 AFA 800 plakalı otomobil, Side'den Çakalderesi istikametine giden Selçuk Y'nin kullandığı 07 LBV 15 plakalı motosikletle çarpıştı. Başında bulunan kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aynı yerde meydana gelen ikinci kazada, Alanya'dan Antalya istikametine giden Hamit K. idaresindeki 55 ABF 40 plakalı otomobil, Side'den Çakalderesi istikametine giden Lilyana Y.'nin kullandığı 07 AFJ 575 ve Cengiz Ç. idaresindeki 35 BTS 93 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada Lilyana Y., Sezgince Y., Gülay Ç., Melek Anıl K. ve Duru K. yaralandı. Ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
(İHA)

Manavgat, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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