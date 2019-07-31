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Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarptıktan sonra devrilen kapalı kasa kamyonetteki sürücü yaralandı.

31.07.2019 17:08 Manavgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarptıktan sonra devrilen kapalı kasa kamyonetteki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Emek Mahallesi 3020 Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf Buğra A. idaresindeki 07 LC 178 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı sokak üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet K.'nın kullandığı 07 ABJ 946 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yol ortasında devrilen kamyonetin sürücüsü Yusuf Buğra A., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Mehmet K, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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