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Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

25.09.2019 19:58Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Rukiye Yaman'ın kullandığı 07 YEN 55 otomobil, önce Adem Yıldız yönetimindeki 34 AJM 600 plakalı otomobile, ardından da İrfan Günal idaresindeki 07 LGM 66 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Yaman ile aynı araçta bulunan Almila Ülkü Şanlı ve Metehan Yaman ile diğer otomobil sürücüsü Günal yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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