Haberler » 3. Sayfa » Haber

Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı Başka araca aktartılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı.

07.10.2019 15:01
Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı
Başka araca aktartılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı.
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü Tur otobüsüne arkadan çarptı Başka araca aktartılan turistler, soğuk su şişelerini ağrıyan yerlerine tutarak acılarını dindirmeye çalıştı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Erol A.'nın kullandığı 07 LBD 47 plakalı yolcu bulunmayan tur otobüsüne, aynı istikamette seyir halindeki Antalya havalimanına turist götürmekte olan Bekir Y. kullandığı 07 AAH 014 plakalı tur midibüsü arkadan çarptı.
Ilıca-Kumköy kavşağına 50 metre mesafede meydana gelen kazada tur midibüsünde bulunan turistlerden 6 tanesi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan turistler, uçağı kaçırmak istemediklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir başka araca aktarılarak yollarına devam eden turistlerin, soğuk su şişeleriyle ağrıyan yerlerine tedavi uyguladıkları gözlendi.
Manavgat'ta tur midibüsü tur otobüsüne arkadan çarptı : 6 yaralı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:14 Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
21:12 - Mardin'de feci kaza: 3 ölü
21:10 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
20:51 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
20:46 Tarsus'ta sahte içki operasyonu
20:40 Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
20:36 Mardin'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı