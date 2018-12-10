Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Side
Antik Kenti'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.
Yapılan araştırma sonucunda, uyuşturucu madde satışını Kemal Y. ve Kemal Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, yanlarında bulunan Yılmaz Ç. ile jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında, satışa hazır vaziyette toplam 60 gram skank, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından ele geçirildiği değerlendirilen 920 lira, 135 dolar, 465 avro, 5 bin 50 ruble ve 100 İsviçre
Frangı'na el konuldu.
Şüphelilerden Yılmaz Ç. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Haklarında "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçlarından jandarmada işlemleri tamamlanan Kemal Y. ve Kemal Ç. adliyeye sevk edildi.
Antalya,Manavgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:43