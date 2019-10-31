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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

31.10.2019 17:56Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Side Mahallesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelendikleri H.A'yı durdurarak üst araması yaptı.
Üzerinde 10 paket halinde 59 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise 611 gram esrar, 2 hassas terazi, av tüfeği ile bu tüfeğe ait fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 lira, 25 avro ve 34 dolar bulundu.
Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Side Mahallesi, Manavgat, Güncel

Kaynak: AA

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