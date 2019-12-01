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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

01.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:26Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yapmaya çalıştığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ş.S, yapılan fiziki takibin ardından Çayyazı Mahallesi'nde otomobilinde yakalandı.
Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar evinde ise gece lambasının içine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Ş.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manavgat, Güncel

Kaynak: AA

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