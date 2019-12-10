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Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ısınmak için yaktığı gazlı sobadan zehirlendiği düşünülen Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura evinde ölü bulundu. Talihsiz kadının ölmeden önce ev sahibini telefonla arayıp yardım istediği ortaya çıktı.

10.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:17Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu

'nın ilçesinde, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu. Bura'nın ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

TELEFONLA YADIM İSTEDİ

Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florica Bura'nın telefonla yardım istediği ev sahibi içeri girdiğinde Florica Bura'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Florica Bura'nın tek başına yaşadığı dairesinde ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini belirttiler.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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