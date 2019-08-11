Manavgat'ta yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev, samanlık ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA
Yeşilbağ Mahallesi'ndeki ev ve samanlıkların bulunduğu alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan iki saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
Yangında 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi, bir dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan, Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Naras Köprüsü yakınlarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 dekarlık alan zarar gördü.