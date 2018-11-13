Manavgat
'ta yaya geçidinde motosikletler böyle çarpıştı: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat Hasan Fehmi Boztepe
Caddesinde şehir merkezi istikametinden gelip Çakalderesi istikametine gitmekte olan Z.S.'nin kullandığı 07 ABL 253 plakalı motosiklete, Çakalderesi istikametinden gelip, Manavgat Emniyet Müdürlüğü
önündeki yaya geçidinden karşı şeride geçen M.İ.Ö.'nün kullandığı 50 AAF 571 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi G.S. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya karışan motosiklet sürücülerinden M.İ.Ö.'nün ehliyetinin olmadığı, kullandığı motosikletin de rent acar dan kiralık olduğu belirlendi.Aynı yerde bir ay önce otomobilin yayaların arasına dalarak 6 yaşındaki Ceren Aksoy'un ölümüne neden olmuştu.