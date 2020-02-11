Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi

ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilen Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, gönderildikleri okullardaki eğitim şartlarının yetersiz olduğunu belirterek, sıkıntılarını dile getirdiler.

Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmaları sonucunda, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi boşaltıldı. Öğrenciler çevrede bulunan diğer okullara nakledildi. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri bugün, yıkım kararı verilen okul bahçesinde toplanarak, yeni okullarında eğitim şartlarının çok kötü olduğunu, çiftli eğitimle teneffüs aralarının 5 dakikaya indirildiğini, saat 20.00'de derslerin bittiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Bazı öğrenci velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan raporun yeni olmadığını, 4 sene öncesinden hazırlandığını iddia ederek, okulların kapanmasına sadece 4 ay kala Elazığ depremi nedeniyle gündeme getirildiğini ileri sürdü. Veliler, lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlandığını belirterek, düzenlerinin bozulduğunu söyledi.

'BU DURUMDA BAŞKA OKULLARIMIZ DA VAR'

Öğrenci ve velileri ikna etmek üzere okul bahçesine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, valiliğin kararı doğrultusunda okul binasının boşaltılması gerektiğini söyleyerek, "Bu binanın depreme dayanıksız olduğuna dair verilen rapor nedeniyle binanın yıkılması için öğrencilerin bir başka yere alınması kararı alındı. Bu sadece Manavgat'la ilgili değil, Antalya genelinde bu durumda olan başka okullarımız da var. Öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için aynı bahçede, bitişik olan hemen yan taraftaki Fatih Anadolu Lisesi'ne aktarılmaları planlandı" dedi.

'HAZIRLIK YAPMAK İÇİN SADECE 1 GÜNÜMÜZ VARDI'

Manavgat Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Usta da valiliğin kararı doğrultusunda okulun boşaltıldığını, öğrencilerin en yakın 2 okulda boş dersliklerde ders göreceğini açıkladı. Kararın kendilerine cuma günü tebliğ edildiğini kaydeden Usta, "Hazırlık yapmak için sadece 1 günümüz vardı. 1 gün içinde öğrencilerin en az etkilenebileceği şekilde planlama yaptık. Planlamalardan esasen 3 okulumuz etkilendi. Buradaki okulumuz yıkılıp yeniden yapılacağı için yan tarafta bulunan Fatih Anadolu Lisesi ikili öğretime geçmek durumunda kaldı. Burada olan öğrencilerin yaşadığı sorunların aynısını oradaki öğrenciler de yaşadı" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Durmaz, okulun yıkım kararına karşı olmadıklarını söyleyerek, "Biz, Fatih Anadolu Lisesi ve Şule Muzaffer Büyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleştirildik. Fatih Anadolu Lisesi'ne yerleştirilen arkadaşlarımızla saat 14.00'te derse girip 5'er dakikalık teneffüsler ve öğle aralarının kaldırılmasıyla saat 20.00'de okuldan çıkacağız. Bunun hiçbirimiz için güvenli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü daha biz 14-18 yaş aralığında öğrencileriz. Bu durumdan ailelerimiz, öğretmenlerimiz kısacası hepimiz mağduruz. Bizleri mağdur etmenizi istemiyoruz. En azından çevredeki boş okullara yerleştirmenizi ya da saatlerimizde düzenleme yapmanızı istiyoruz. Çevrede tamamen boş iki okul var. Biz bu okullara öğretmenlerimizle beraber tüm okul olarak yerleştirilmek istiyoruz" dedi.