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Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik destek paketlerinden sonra bankalardan yeterli destek göremediklerini belirterek, ilçedeki banka şube ve bölge yöneticilerine mektup yazarak kredi taleplerine olumlu bakılmasını istedi.

14.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:56
Manavgat TSO Başkanı Boztaş bankalara mektup yazarak destek istedi
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan ekonomik destek paketlerinden sonra bankalardan yeterli destek göremediklerini belirterek, ilçedeki banka şube ve bölge yöneticilerine mektup yazarak kredi taleplerine olumlu bakılmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, Manavgat, Banka, Ekonomi
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