Manavgat Ziraat Odası'nda Yönetim Görev Dağılımı Yaptı

Manavgat
Ziraat Odası'nda Rasim Metin başkanlığa seçilirken, Başkan yardımcılığına Şadi Çetin, Meclis Başkanlığına ise Ömer Şahin getirildi.
Hafta sonunda genel kurul yapan Manavgat Ziraat Odası'nda göreve seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Manavgat Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Rasim Metin Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilirken, Başkan Vekilliğine Şadi Çetin, Muhasip Üyeliğe Hasan Sevinç
getirildi.
Ömer Şahin'in Ziraat Odası Meclis Başkanlığına, Mehmet Tokmak ise Meclis Başkan Vekilliğine getirilirken Hasan Hüseyin
Coşar, Ahmet Karahan
, Mehmet Şeker
ve Abidin Ay ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yeni yönetime görevlerinde başarılar dilerken, Manavgatlı üreticiler adına en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ANTALYA
Hasan Sevinç,Manavgat
Kaynak: İHA