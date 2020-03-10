Mancarlı Pide ve Melengücceği Akçakoca adına tescilleniyor
Akçakoca'nın Mancarlı Pidesi ve Melengücceği tatlısının marka değerleri, Düzce Valiliği tarafından Akçakoca'ya devrediliyor.
10.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:30
Akçakoca 'nın Mancarlı Pidesi ve Melengücceği tatlısının marka değerleri, Düzce Valiliği tarafından Akçakoca'ya devrediliyor.
Türk Patent enstitüsü tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Akçakoca mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Mancarlı Pidesi ve Melengücceği Tatlısı, önümüzdeki günlerde yapılan protokolle Akçakoca'ya devredilecek. Akçakoca'ya gelen misafirleri tatmadan gitmedikleri Mancarlı pide ve Melengücceği tatlısı, Düzce Valiliği ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılacak bir protokolle Akçakoca'ya devredilecek.
İlçenin marka değeri yükseliyor
Konuyla ilgili bilgi veren Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Pazvant, ilçenin marka değerini artırmak, bölgeye ait olan bir ürünü markalaştırıp tescillemek amacıyla oda olarak yıllardır uğraş verdiklerini belirterek "Bilindiği gibi daha önce Akçakoca ismi ile özdeşleşen 'Sarı Fındığı' coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiştik. Şimdi de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılıp onaylanan Mancarlı pide ve Melengücceği tatlısı Coğrafi İşaret tescil belgesi önümüzdeki günlerde yapılan protokolle Akçakoca'nın markası olacak. Böylece hem bu ürünlerimiz koruma altına alınacak, hem de katma değeri yüksek ürünler arasına girerek, Akçakoca'mızın ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.
Pazvant ayrıca, Sarı fındığın bütün organizasyonlarda tanıtımı yapıldığını protokol sonrası ise, Mancarlı pide ve Melengüççeği tatlısının da Akçakoca TSO olarak aynı şekilde tüm platformlarda en iyi biçim tanıtılacağını bildirdi. - DÜZCE
Türk Patent enstitüsü tarafından coğrafi işaret ile tescillenen Akçakoca mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan Mancarlı Pidesi ve Melengücceği Tatlısı, önümüzdeki günlerde yapılan protokolle Akçakoca'ya devredilecek. Akçakoca'ya gelen misafirleri tatmadan gitmedikleri Mancarlı pide ve Melengücceği tatlısı, Düzce Valiliği ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılacak bir protokolle Akçakoca'ya devredilecek.
İlçenin marka değeri yükseliyor
Konuyla ilgili bilgi veren Akçakoca Ticaret Odası Başkanı Mehmet Pazvant, ilçenin marka değerini artırmak, bölgeye ait olan bir ürünü markalaştırıp tescillemek amacıyla oda olarak yıllardır uğraş verdiklerini belirterek "Bilindiği gibi daha önce Akçakoca ismi ile özdeşleşen 'Sarı Fındığı' coğrafi işaretli ürünü olarak tescillemiştik. Şimdi de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılıp onaylanan Mancarlı pide ve Melengücceği tatlısı Coğrafi İşaret tescil belgesi önümüzdeki günlerde yapılan protokolle Akçakoca'nın markası olacak. Böylece hem bu ürünlerimiz koruma altına alınacak, hem de katma değeri yüksek ürünler arasına girerek, Akçakoca'mızın ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.
Pazvant ayrıca, Sarı fındığın bütün organizasyonlarda tanıtımı yapıldığını protokol sonrası ise, Mancarlı pide ve Melengüççeği tatlısının da Akçakoca TSO olarak aynı şekilde tüm platformlarda en iyi biçim tanıtılacağını bildirdi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mancarlı Pide ve Melengücceği Akçakoca adına tescilleniyor
Etiketler : Düzce Valiliği, Akçakoca, Güncel
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