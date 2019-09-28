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Manchester City 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 7. hafta maçında Everton'ı 3-1 mağlup etti.

28.09.2019 21:32Manchester City 3 golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 7. hafta maçında Everton'ı 3-1 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.
Manchester ekibi, Gabriel Jesus'un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin'in 33. dakikada attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez'in 71. dakika ve Raheem Sterling'in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.
Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Manchester City, Manchester, Everton, Spor

Kaynak: AA

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